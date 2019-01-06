爆冷击败一个巨星 波希米亚狂想曲连夺两大奖

此内容发布于2019年1月7日 上午12:50

（法新社洛杉矶6日电） 改编自摇滚天团皇后（Queen）真实故事的「波希米亚狂想曲」，今天在金球奖颁奖典礼爆冷击败音乐爱情片「一个巨星的诞生」，接连夺下剧情类最佳影片和最佳男主角两大奖。

埃及裔美国演员雷米马雷克（Rami Malek）凭藉在「波希米亚狂想曲」（Bohemian Rhapsody）饰演皇后乐团已故传奇主唱佛莱迪墨裘瑞（FreddyMercury）的亮眼表现，抱走电影剧情类最佳男主角奖。

雷米马雷克发表得奖感言时说：「我内心激动不已。我的心快跳出胸口了。」他的感谢名单包括1991年辞世的佛莱迪墨裘瑞。

他说：「感谢佛莱迪墨裘瑞给了我一生难得一遇的欢乐。我爱你这个出色的男人。我把这个因你而得的奖项献给你，太美好了。」

主演「爱．欺」（The Wife）的美国女星葛伦克萝丝（Glenn Close）击败夺奖呼声相当高的女神卡卡（LadyGaga），登上影后宝座。

墨西哥导演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）则以广受好评的佳作「罗马」（Roma）勇夺最佳导演奖。

「一个巨星的诞生」（A Star is Born）在剧情类男女主角、导演、影片奖项均杠龟，幸好靠女神卡卡的「搁浅带」（Shallow）一曲拿下今晚唯一奖项，最佳原创歌曲奖。

今天在加州比佛利山的比佛利山庄饭店（Beverly Hills Hotel）举行的金球奖颁奖典礼有别于往年的盛会，政治味没那么浓。

但当然也有例外。英国男演员克里斯汀贝尔（Christian Bale）以「为副不仁」（Vice）中扮演美国前副总统钱尼（Dick Cheney），夺下音乐喜剧类影帝时，就开玩笑说：「你们认为呢？下一次演麦康奈（Mitch McConnell）怎么样？」

他指的是美国参议院多数党领袖。他还说：「感谢撒旦给了我扮演这个角色的灵感。」

墨国导演艾方索柯朗也在发表得奖感言时，暗示用桥梁取代围墙，「电影为各种文化筑起最佳桥梁，我们必须了解我们有多少共同点」。

其他大奖方面，讲述1960年代种族隔离时期的公路电影「幸福绿皮书」（Green Book），一举赢得音乐或喜剧类最佳影片大奖。

最佳女配角得主是「假若比尔街能说话」（If Beale Street Could Talk）的美国女星蕾吉娜金恩（Regina King）；最佳男配角奖则颁给「幸福绿皮书」的马赫夏拉阿里（Mahershala Ali）。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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