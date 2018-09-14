下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月14日 上午6:35 最后更新 - 2018年9月14日 -06:35

（法新社孟买13日电） 印度父亲比尔霍尔（Dadarao Bilhore）在爱子成了路面坑洞造成的车祸冤魂后，为化解悲痛并避免同样憾事继续发生，决定填平印度孟买（Mumbai）凹凸不平的道路。

普拉卡希（Prakash Bilhore）2015年7月在孟买过世时仍是前途似锦的16岁学生。

孟买是印度金融重镇，也是宝莱坞中心，人口2000万，但马路和印度许多道路一样，都是粗制滥造。印度每年有数千民众死于道路坑洞意外。

48岁的比尔霍尔是个菜贩，怀着对儿子的爱及杜绝后患的希望，过去3年用建筑工地收集来的沙石，在孟买填平585个路面坑洞。

比尔霍尔与妻子、女儿及其他亲戚住在不大的公寓里。

他在公寓表示：「普拉卡希的骤逝，在我们生命中留下无法填补的空虚，我做这些是为了纪念他，并向他致敬。」「我也不希望其他人像我们一样，失去挚爱的人。」

普拉卡希的表哥骑摩托车载他时，撞到路面很深的坑洞，两人双双弹飞。没戴安全帽的普拉卡希脑部受致命伤，戴安全帽的表哥仅受到轻伤。

这起意外发生在印度雨季，大雨使这座沿海都市路上坑洞遍布，甚至有人争取让孟买成为金氏世界纪录中，路面最多坑洞的城市。

印度当局统计，去年全国有3597人死于道路坑洞意外，平均每天夺走10条人命。大众指责政府对此漠不关心，并指控地方政府没妥善维护道路。

社运人士指出，重铺道路包商偷工减料，以使隔年仍有工程可包。比尔霍尔则敦促道：「政府需要负起责任，建造更好的基础设施。」

无数印度报纸将比尔霍尔誉为「坑洞爸爸」（pothole dada），他表示：「这些对我的认可，给我力量对抗痛苦，无论我到哪里，都觉得普拉卡希在我身边。」

「只要我活着，还能走路，就会想办法填平所有坑洞。」（译者：侯文婷/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line