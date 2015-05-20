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此内容发布于2015年5月20日 上午8:20 最后更新 - 2015年5月20日 -08:20

（法新社都柏林20日电） 专家指出，爱尔兰22日举行同性婚姻合法化公投，是昔日独大的天主教会影响力式微的另一迹象。

主教们出面强烈反对这项修宪公投，但民调显示，他们号召民众投「反对票」，恐将以失败告终。

都柏林大学学院（University College Dublin）现代爱尔兰史讲师费理特 （Diarmaid Ferriter）对记者说：「爱尔兰天主教会的影响力大幅式微。」

他还说：「现在仍有很多人重视宗教，但我认为，对于教会是道德、性和婚姻相关问题仲裁者的观念，已今非昔比。」

社会学家殷格里斯（Tom Inglis）也持相同看法。殷格里斯着有「道德垄断：现代爱尔兰天主教会的兴衰」（Moral Monopoly: The Rise and Fall of the Catholic Church in Modern Ireland，暂译）1书。

他谈到这场公投时说：「这显示，教会已不再是爱尔兰社会的道德良知代表。」

他告诉记者：「目前已有世俗化现象，至于信徒也日益认为，宗教是比较个人和私人的信仰。」（译者：中央社卢映孜）

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