此内容发布于2015年5月20日 上午8:20 最后更新 - 2015年5月20日 -08:20

(法新社都柏林20日电) 专家指出,爱尔兰22日举行同性婚姻合法化公投,是昔日独大的天主教会影响力式微的另一迹象。

主教们出面强烈反对这项修宪公投,但民调显示,他们号召民众投「反对票」,恐将以失败告终。

都柏林大学学院(University College Dublin)现代爱尔兰史讲师费理特 (Diarmaid Ferriter)对记者说:「爱尔兰天主教会的影响力大幅式微。」

他还说:「现在仍有很多人重视宗教,但我认为,对于教会是道德、性和婚姻相关问题仲裁者的观念,已今非昔比。」

社会学家殷格里斯(Tom Inglis)也持相同看法。殷格里斯着有「道德垄断:现代爱尔兰天主教会的兴衰」(Moral Monopoly: The Rise and Fall of the Catholic Church in Modern Ireland,暂译)1书。

他谈到这场公投时说:「这显示,教会已不再是爱尔兰社会的道德良知代表。」

他告诉记者:「目前已有世俗化现象,至于信徒也日益认为,宗教是比较个人和私人的信仰。」(译者:中央社卢映孜)

