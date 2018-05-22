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此内容发布于2018年5月22日 下午11:35 最后更新 - 2018年5月22日 -23:35

（法新社都柏林22日电） 天主教国家爱尔兰25日将举行历史性的堕胎公投，随着投票进入倒数阶段，支持和反对松绑阵营的宣传活动越见激烈，两派的宣传海报贴得到处都是。

选民将投票决定是否废除宪法的堕胎禁令。这项禁令明定不得堕胎，除非母体生命受到威胁。

最近的民调显示，支持松绑规定的阵营领先，但支持阵营在部分民调的领先幅度很小，何况还有约1/6选民心意未决。

都柏林大学学院（University College Dublin）现代爱尔兰史讲师费里特（Diarmaid Ferriter）告诉法新社：「两方都掩不住澎湃的情感。」

爱尔兰3年前以压倒性票数通过同婚合法，对曾虔诚信仰天主教的爱尔兰而言，堪称天摇地动的改变。

费里特表示，2015年那次投票前夕的气氛「正面且振奋」，此次堕胎公投前的宣传活动则「更发自肺腑，也更加坚定不疑」。

1983年的公投以大幅差距通过，支持立法禁止堕胎，但当时的投票率仅略高于投票人口的半数。

后来的立法明定，堕胎者最高可处14年徒刑。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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