此内容发布于2019年6月11日 下午9:20

（法新社爱阿华州康瑟布拉夫斯11日电） 美国总统川普与民主党声势领先的总统参选人拜登，今天不约而同前往2020大选关键州爱阿华造势，川普称拜登是「笨蛋」，拜登则批川普没有照顾蓝领阶层与农民。

川普离开白宫踏上竞选之旅，对曾在国会服务多年、后来担任前总统欧巴马副手的拜登开炮，称拜登「心智软弱」。

而早川普一步抵达爱阿华州的拜登，在演说中形容川普对「美国构成实实在在的威胁」。

76岁的拜登说，他与72岁川普同一天抵达美国中西部爱阿华州造势纯属巧合。拜登在演说中直接向川普开炮，重挫川普接地气的形象。

拜登说，川普无论是对竞争对手中国还是对亲密贸易伙伴墨西哥加徵关税，都把美国蓝领阶级和农民当作「棋子」摆布，与总统口口声声捍卫蓝领阶层和农民利益的说法相去甚远。

拜登说，川普「自以为很强悍。但痛在别人身上，耍狠自然轻而易举」。

拜登说：「川普或许以为建立这个国家的是华尔街与超级富豪，但并非如此…建立这个国家的是中产阶级，组成中产阶级的是工会。」

川普靠开发房地产起家，向来有着生活奢华的富豪形象，但他靠着强打「美国优先」的民族主义口号来赢得蓝领阶级选民的支持。

川普在这趟爱阿华州行程中造访一座乙醇工厂，藉此讨好生物燃料乙醇供应源头、政治地位举足轻重的农民。

他接着在共和党晚宴发表演讲，说：「在我执政团队治理之下，我们将永远保卫、捍卫最伟大的美国爱国农民。」这场在工厂举行的演讲，后来被他歪楼成了侮辱「嗜睡乔」（Sleepy Joe）拜登的批评大会。

川普甚至在启程之前就已炮火全开，嘲笑拜登过去竞选总统失利，根本就是「鲁蛇」。川普还似乎故意助长右翼间流传的阴谋论，说前副总统拜登身体状况不佳。

川普说：「他看起来跟以前很不一样，行为举止不同，动作也变得缓慢。」

川普说，真正与民众脱节的，是拜登与其他20多名民主党总统参选人所提的左倾经济与社会政策。

川普对他造成美国内伤的贸易战策略也没有感到一丝后悔，反而很得意自己的关税大棒促使墨西哥让步，答应采取更多行动来打击涌入美国的移民。

川普为美墨移民协议沾沾自喜之余，称美方也将在规模更大的美中贸易战中取得胜利。

他说：「现在，中国急切地想达成协议。目前犹豫的人反而是我，我们要就达成很棒的协议，要不然就拉倒。」

他说：「欧巴马与拜登执政期间，美国根本被中国给生吞活剥。」

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