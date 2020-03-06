此内容发布于2020年3月7日 上午12:35

（法新社纽约6日电） 美国爵士钢琴大师泰纳（McCoy Tyner）闻名于和萨克斯风手约翰柯川（John Coltrane）的四重奏作品，家属今表示，他已与世长辞，享寿81岁。

泰纳堪称史上最受尊崇的爵士钢琴家之一，和贺比汉考克（Herbie Hancock）、伊凡斯（Bill Evans）和奇克柯瑞亚（Chick Corea）齐名。

泰纳的作品被誉为形塑现代爵士钢琴的轨迹，因此也成为数十年来顶尖的爵士乐队领班。

家属在社群媒体Instagram上写道：「麦考伊（泰纳名）是一位深富灵感的音乐家，一生贡献给艺术、家人和信仰。」他们并未说明他逝世原因。

「麦考伊・泰纳的音乐和传奇将持续鼓舞粉丝，以及未来具有才华的后辈。」

泰纳1938年在费城出生，13岁开始学钢琴，20岁出头加入高森（Benny Golson）和法默（Art Farmer）领军的Jazztet乐团，展开爵士生涯。

泰纳是颇具新意的作曲兼钢琴家，1960年加入约翰柯川小有名气的四重奏乐团，参与演奏的专辑「崇高的爱」（A Love Supreme）和「我最爱的事」（My Favorite Things）等现今皆已成为经典之作。（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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