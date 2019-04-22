（法新社墨尔本22日电） 澳洲官员今天表示，一对父子档救难队志工因企图抢救落水的观光客，在南部海岸着名景点12使徒岩附近海边溺毙，他们获赞扬是英雄。

71岁的罗斯．鲍尔（Ross Powell）和他32岁的儿子安德鲁．鲍尔（Andrew Powell），昨天在维多利亚省12使徒岩（Twelve Apostles）附近抢救一名溺水30岁男子时，因为救生艇在大浪中翻覆，双双落水死亡。

鲍尔父子企图抢救的观光客，姓名及国籍没有被公布，他是在涉水通过河口时遇难。

维多利亚省警方表示，那名观光客和另一名重伤的救难人员被救难直升机从水中吊起送医。鲍尔父子的遗体不久之后在水中被发现。

这起悲剧震撼鲍尔父子的家乡观光小镇坎贝尔港（Port Campbell），澳洲总理莫里森（Scott Morrison）发起悼念。

莫里森推文说：「救难人员如此无私且英勇，我们要为他们的服务献上感谢，并向罗斯和安德鲁的家人、朋友致上最深的哀悼之意。」

维多利亚省海浪救生协会（Surf Lifesaviing）会长詹姆斯（Paul James）赞扬鲍尔父子是英雄，并说他们遇难地点的环境严峻，「不该是游泳的地方」。

鲍尔父子平时是酪农，都是极有经验的救生协会志工。詹姆斯在记者会激动宣布两人的噩耗时说：「这太可怕了，这真让人心碎。」

詹姆斯说：「我知道那艘船在两公尺大浪中前进，那是非常高的浪，我们知道那里非常危险。这些英勇的英雄们，却仍决定出海协助救援。」

当地媒体报导，安德鲁的伴侣葛瑞菲斯（Amber Griffiths）已怀有两人的第2个孩子，她在脸书（Facebook）道出她的心碎。

她写道：「今天我们失去世界上最好的两个人，他们总是把别人放在第一位。」

葛瑞菲斯写道：「我一生所爱、我生命中的亮光、我宝贝女儿的父亲，我的心碎了，我想念你，安德鲁．鲍尔。」

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