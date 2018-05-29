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此内容发布于2018年5月29日 下午11:50 最后更新 - 2018年5月29日 -23:50

（法新社旧金山29日电） 美国加州南部拉古纳海滩（Laguna Beach）警方表示，特斯拉（Tesla）一辆自动驾驶车今天撞上停在路边的巡逻警车。

当地警方附上照片、在推文中表示，接近中午的这场意外发生时，所幸巡逻车上没有人。

特斯拉发言人回应法新社询问时表示：「使用自动驾驶车时，驾驶仍被不断提醒要将手放在方向盘上，始终保持对车辆的控制。」

「特斯拉一直都很清楚，自动驾驶不会让车辆免于所有事故。」

根据当地媒体，警方表示，车上女性驾驶说当时处于自动驾驶模式，因此她把注意力放在手机上。

特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）5月中曾针对11日发生在犹他州的事故推文写道：「特斯拉车祸导致脚踝骨折成为头条新闻，去年美国有将近4万人因车祸丧命却几乎没人报导。」

「那次事故实际上令人惊讶的是，Model S以时速96公里撞上消防车，驾驶只有伤到脚踝而已。」

美国国家运输安全委员会（NTSB）正在调查之前导致38岁驾驶、育有2名孩子的苹果华裔工程师黄伟（Wei"Walter" Huang，音译）身亡原因。

特斯拉在部落格贴文写道：「事发前6秒，黄伟的手被侦测到没放在方向盘上。」（译者：叶俐纬/核稿：徐睿承）

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