特检寻求当面讯问 川普律师：除非等到我死

此内容发布于2018年12月16日 下午11:20

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普的律师朱利安尼今天表示，川普不会坐下来回答特别检察官穆勒更多有关俄罗斯疑似干预2016年总统大选的相关问题，说这件事「除非等到我死」才会发生。

朱利安尼（Rudy Giuliani）表示，无法信任穆勒（Robert Mueller）和他的检方团队能公正对待川普，更暗指检方曾设圈套让另一名证人作伪证。

川普上个月递交「通俄门」调查相关问题的书面答覆后，各大媒体报导指出，现在穆勒希望能当面讯问川普。朱利安尼接受「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）访问谈到这件事时说：「祝好运，祝好运。」

朱利安尼还说：「除非等到我死。」

穆勒针对川普竞选阵营因移似勾结俄国一事展开调查，19个月以来已依联邦罪名起诉数十位相关人士，部分人士已认罪或遭判刑。

至于川普支付封口费给两名声称曾与他发生性关系的女子，朱利安尼则说这件事没有违反联邦选举法，因为付钱目的只是为了避免让家人难堪，而不是影响2016 年总统大选。

川普前私人律师柯恩（Michael Cohen）上周被法院判处3年徒刑，因为他替川普支付封口费给成人片女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）及前花花公子女郎麦道高（Karen McDougal）。

川普最初否认知情封口费一事，后来又将这件事怪罪于柯恩的糟糕建议，今天他还在推特发文，痛批美国联邦调查局（FBI）处理柯恩的方式。

川普贴文写道：「记住，麦可．柯恩沦为『叛徒』前，FBI做了完全难以想像且前所未闻的事情，直到猎巫行动非法展开。他们闯进一名律师的办公室！」

法新社报导，FBI当初有搜索柯恩的搜查令。（译者：陈彦钧/核稿：蔡佳敏）

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