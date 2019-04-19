此内容发布于2019年4月19日 下午11:35

（法新社华盛顿19日电） 曾为美国共和党总统候选人的联邦参议员罗姆尼今天表示，他对通俄案报告中揭露川普和幕僚的种种行径深感「反感」和「震惊」。共和党人多拒对这项爆炸性报告发表评论。

罗姆尼（Mitt Romney）发表声明说：「我对于这个国家最高机构中包括总统在内个人的不诚实行径，以及把国家带往错误方向，感到反感。」

「除此以外，令我震惊的还有，总统竞选团队的美国公民欢迎来自俄罗斯的帮助，其中包括非法取得的资讯，却无人通报美国执法单位，而且竞选总干事还曾积极促进俄罗斯在乌克兰的利益。」

特别检察官穆勒（Robert Mueller）经过22个月调查完成的400页通俄案报告，内容虽排除川普密谋违法，但不排除川普妨碍司法。

川普在穆勒提交通俄案报告后一度声称自己胜利，还说报告证明他无罪，之后又大骂穆勒的报告是「全是鬼扯」。

其他共和党人士对通俄案报告都闷不吭声。联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）今天透过推特表示，美国应该注意俄罗斯的干预，并对川普没和俄罗斯勾结「松一口气」。

罗姆尼在2012年总统选举败给民主党候选人欧巴马，并在2016年曾被力拱和川普角逐共和党内总统提名，他是党内唯一发声抨击白宫行径的共和党人。

穆勒在报告中描述川普和幕僚接受调查时习惯性说谎，无视法律原则，一意孤行。

罗姆尼说：「这项报告赤裸裸揭露我们已背离美利坚合众国建国英雄当年的志向和原则。」

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