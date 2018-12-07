特检文件披露俄2015搭上川普阵营 白宫批无新意

此内容发布于2018年12月8日 上午12:35

（法新社纽约7日电） 美国调查「通俄门」的特别检察官穆勒今天在法庭文件中说，川普前私人律师柯恩透露，俄罗斯早在2015年便一再邀请川普与俄国总统蒲亭会面，但柯恩并未顺应俄方要求牵线。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）称这些文件「无新意，无价值」。

「正如检方在法庭上所指，柯恩（Michael Cohen）先生一再撒谎，他不是英雄。」

美国检方今天披露，俄罗斯2015年便向川普竞选总统的阵营提议合作，还表示川普的前私人律师柯恩已对通俄门调查提供「中肯」且「实质」的协助。

曾矢言为川普挡子弹的柯恩，被控银行诈欺及违反竞选财务法，他8月坦承代表川普向成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）等人支付封口费，已然违反竞选财务法。联邦检方对此向柯恩求刑51至63个月，约4至5年的徒刑。

美国联邦检察官胡萨米（Robert Khuzami）抨击柯恩因「个人贪念」犯罪，还「一再」利用权势遂行「欺骗他人的目的」。

特检穆勒（Robert Mueller）也在法庭文件中表示，柯恩已经做出「重大且实质的努力，藉此更正自己的不端行为，对自己行为负责，并协助」这项特别调查。

穆勒在文件中指出，柯恩持续提供「中肯且真实的讯息」协助调查，还与调查人员举行7次会议，「其中有多场过程相当冗长，他仍持续协助调查人员」。

根据这份文件，柯恩也提供竞选期间，涉及俄罗斯利益的往来资讯、俄国企图接触竞选阵营，以及他2017 年至2018年与「白宫相关人士」往来的讯息。

2015年11月左右，即川普展开竞选活动约5个月后，柯恩声称赴俄罗斯与一名据称是「可信的人」交谈，此人提议双边于「政治层面及政府阶层通力作用」。而两人交谈的时机，早于外界先前披露的往来时间。

柯恩表示，此人「一再要求」当时还是共和党总统参选人的川普与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面，并称两人会晤将产生政商层面的「巨大影响」。

文件指出，「然而，柯恩并未顺应对方要求牵线。」

对川普而言，柯恩与检调合作，犹如芒刺在背。

眼见穆勒一步一步逼近白宫，川普今天稍早连番推文炮轰他称之为「猎巫」的通俄门调查，指责穆勒未回避「重大利益冲突」，还强迫证人提供不实证词。

川普也扬言请律师拟一份「重大反击报告」，反驳穆勒的调查结果。

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