此内容发布于2019年6月18日 上午12:50

（法新社洛杉矶18日电） 美国海军海豹部队（US Navy SEALs）特别行动负责人盖拉格被控枪杀手无寸铁的平民，并割喉残杀伊斯兰国（IS）少年，这起战争罪案今天在加州圣地牙哥军事法庭展开审理。

40岁的盖拉格（Edward Gallagher）否认所有指控，但如果最后受审结果被判有罪，可能面临无期徒刑。

盖拉格被控2017年派驻伊拉克北部大城摩苏尔（Mosul）时，将一名遭俘虏且受伤的IS少年割喉致死，并企图狙杀两名受伤平民，包括一名女学生和一名老人。

根据两名海豹部队队员证词，军医当时在治疗这名看起来年约15岁的IS少年，盖拉格手持猎刀走向少年，朝他颈部和胸部刺了好几刀。盖拉格和他的指挥官据称还指示下属拍下少年尸体照，彷佛当成战利品。

去年初审庭中宣读的声明显示，盖拉格的行径令部分同袍感到恐惧，他们因此在他的狙击步枪动手脚以降低准确度，还会开枪示警以吓跑平民，以免盖拉格逮到机会对平民开枪。

「纽约时报」报导，他们告诉调查人员，盖拉格会拿自己杀害的人数来吹嘘。

盖拉格的律师团宣称，盖拉格被「阴谋」陷害，对方目的是将他赶出他所属的排。

盖拉格在伊拉克和阿富汗作战经验丰富，战功彪炳，是部分美国人心目中的战争英雄，不仅获右派福斯新闻频道（Fox News）相挺，约40名共和党籍国会议员也曾声援。

川普上个月对美军被依战争罪起诉的情况表达关切。「纽约时报」当时报导，川普已要求汇整档案，准备特赦数名被控战争罪或因战争罪遭起诉的军方人士，其中就包括盖拉格。

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