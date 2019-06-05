（法新社伦敦5日电） 美国总统川普关于英国广受喜爱的的国家医疗保健服务（NHS）应在脱欧后开放供美国民间企业参与经营的说法，今天已经改口。

这位善变的美国领导人在谈论英国在野工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）以及演员出身的王子妻梅根马克尔（Meghan Markle）时，也软化了语气。

法新社报导，川普触怒了英国政坛各个阵营，他在与梅伊首相召开的联合记者会中说，美、英在就英国脱欧后的双边自由贸易协定进行谈判时「无所不谈」，包括国家医疗保健服务。

川普在记者会上被特别问及有关NHS的问题时，他在回应前似乎询问了梅伊，NHS是哪3个单字的缩写。

川普在英国独立电视台（ITV）今天播放的谈谈中说，他的意思并不是指，英国医疗卫生系统会成为谈判的议题。

他告诉ITV：「我不认为那会出现在谈判中，记者今天问了我一个问题，我说『无所不谈』，但我认为，NHS与贸易无关。」

英国人很珍惜他们的免费医疗健保制度，担心会局部私有化。有些人表示，美国制药公司可能会提高药品和其他基本服务的价格。

「金融时报」报导，开放税金挹注的NHS、让更多美国医药公司参与，在英国是个备受争议的议题。而且贸易协定涵盖NHS，可能导致英国必须支付美国药厂更高的药品费用。目前英国是以比美国国内健保体系为低的价格，从美国公司购买药品。（译者：吴升鸿/核稿：张佑之）

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