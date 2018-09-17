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此内容发布于2018年9月17日 上午3:50 最后更新 - 2018年9月17日 -03:50

（法新社澳洲伯兹维17日综合外电报导）在澳洲面积约与英国一样大的辖区担任唯一的警察，或许会让有些人望而却步，不过柏塞尔（Stephan Pursell）却非如此，甚至还能自得其乐。

这位随和的53岁警察派驻人口仅100多人的澳洲昆士兰省城镇伯兹维（Birdsville），一个人管辖范围达24万平方公里，包括辛普森沙漠（Simpson Desert），在周围这片又干燥又荒凉的红色沙丘地区，尘土、讨厌的苍蝇、野生骆驼、野狗和致命的毒蛇成了主要同伴。

柏塞尔坦言他的管辖区「相当大」，要花4天车程才能横越，但他乐于接受挑战。

他说：「这个（工作机会）一出现我就想，『真是澳洲最有代表性的地点』，因此我就提出申请。」

他录取后，两年前带着妻子挥别昆士兰省东边闪闪发亮的海浪，跋涉1600公里来到他的辖区。这可不是人人都待得下去的地方，白天高温会破摄氏40度，且强风卷起尘土形成沙尘暴侵袭时不见天日。

柏塞尔说：「人必须体验过才能乐在其中。这是很棒的地方。」

至于工作量，柏塞尔坦言「犯罪事件不是重点」，还说大多是第一线应变工作，主要是确保民众安全抵达，处理抛锚、医疗状况、意外之类的事，最常碰上的事故是车辆翻覆，不过警局还处理过飞机撞上鹈鹕后掉轮子的情况。

他的前辈麦珊（Neale McShane）在伯兹维服务了10年后于2015年退休，麦珊表示这份工作一点都不单调乏味，每次救援受困或受伤的旅客都要费时数小时甚至数天，有时还要出动大一点的直升机才能载上警察、医护人员及担架，因此不时要向邻区求助。

麦珊告诉媒体，这项工作当然有独特的好处。他说：「在沙漠中睡觉，仰望星空的时候，你会觉得星星近得彷佛触手可及。」不过他也说，在偏远的小社区，谈论敏感的个人问题会很困难。

他们两人都表示不会觉得寂寞。

柏塞尔发现，在媒体形容他是全国最寂寞的警察后，愈来愈多民众会到他的警局和他聊天。他说：「民众会进来聊个天，因为他们以为我很寂寞。」

「我们在这里从来不觉得与世隔绝或寂寞。这是很棒的小镇。」

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