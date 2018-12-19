独排众议 川普下令美军全面撤出叙利亚

此内容发布于2018年12月20日 上午12:50

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普声称美国已在战火肆虐的叙利亚击败伊斯兰国（ISIS）后，官员今天表示，美军部队将全数撤出叙利亚。

这项令人震惊的举措，与美国对叙利亚和这个地区的长期政策背道而驰，震撼国会议员、五角大厦和国际盟军。

美国撤军可能产生非比寻常的地缘政治影响，使获美国支持、在叙利亚对抗IS圣战士的库德族战士命运未卜，数以千计库德族战士据信将留在叙利亚。

川普推文说：「我们已击败叙利亚境内伊斯兰国，那是美军在川普总统任内进驻（叙利亚）的唯一理由。」

美国官员告诉法新社，川普是在昨天做出这项决定。

询及美军是否将从叙利亚全国各地撤出时，这名官员回应说，「全面撤出，就是全体撤离的意思」。

目前叙利亚境内约有2000名美军部队，大多从事训练和顾问任务，支援当地部队对抗伊斯兰国。

国防部发言人说，五角大厦已「开始启动」撤军叙利亚的程序。

国会议员抨击川普这番决定，说这可能使安卡拉当局更大胆地攻击美国支持的库德族部队。

川普先前对美军是否有必要驻扎在叙利亚表示质疑，他3月承诺，美军「很快」就会撤离叙利亚。

美国官员并未提供撤军时程表，仅说「我们将会确保部队维持适当保护，但尽可能快速」。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）说，叙利亚境内的IS已被击败，但以美国为首的数十国联军将继续对抗圣战士。

桑德斯在声明中说：「在叙利亚击败伊斯兰国的胜利，不代表国际联军或相关任务将随之落幕。」

五角大厦拒绝说明，撤军对在叙利亚执行空中任务的影响为何。自2014年来，多国联军即在叙利亚执行空中军事行动。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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