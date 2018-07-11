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此内容发布于2018年7月12日 上午12:05 最后更新 - 2018年7月12日 -00:05

（法新社海牙11日电） 荷兰南部城市爱因霍芬（Eindhoven）计画明年推出全球第一个3D列印住宅区，发明者认为透过加速建造过程与客制化建筑可以彻底改变建筑业。

房屋是机械手臂以水泥列印，这项计画受到市议会、爱因霍芬科技大学与几家建筑公司支持，目标在明年6月前兴建第一间3房的住宅。

法新社报导，计画专案经理之一的范格普（Rudy van Gurp）表示，在民间资助下，未来3到5年将建造5个形状大小不同的房屋，这个住宅区计画名为里程碑计画（Project Milestone）。

范格普还说，3D列印的一大优势在于豆荚状的屋子可以完全客制化，甚至可以围绕自然物建造。

从数月到数周，除了加快建设过程，3D列印也解决另一个紧迫的问题：荷兰技术工人短缺，这使得房价提高。

他说：「几年后，我们水泥工之类的工匠将会不够。藉由将机器人技术引进建筑业，我们可以让未来房价更负担得起。」

他补充说，目前这项技术仍比传统方法更昂贵，但随着3D技术的进步，价格也会逐步下降。

数百名潜在租客已表示对这项住宅计画有兴趣，每月租金定在900至1200欧元不等。（实习编译：许文欣/ 核稿：卢映孜）

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