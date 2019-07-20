此内容发布于2019年7月20日 下午11:20

（法新社莫斯科20日电） 莫斯科选举委员会拒绝让广受欢迎的反对派人物登记竞选市议员，激怒了广大民众，今天有超过2万2000人齐聚莫斯科一座广场，要求自由与公平的地方选举。

莫斯科市议会9月举行选举，当局拒绝让多位独立参选人登记竞选，引发莫斯科居民走上街头，展开数年来最大的抗议活动，加入集会的除了戮力批判蒲亭政府的反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny），也包括一般民众。

在长达两小时的合法集会里，群众呛声：「这是我的城市！」

43岁的纳瓦尼呛，要是莫斯科当局不在7天内让热门政治人物雅辛（Ilya Yashin）、索波尔（Lyubov Sobol）等登记参选，27日将举行更大规模的集会。

独立监督团体OVD-Info表示，警方拘留了一干抗议人士，其中有一人手臂骨折。

许多抗议人士矛头直指俄国总统蒲亭（Vladimir Putin），说他执政20年期间不容许任何异议言论。

一张示威牌上面写着：「蒲亭撒谎」；另一张牌子则写着「别再对我们说谎了！」

36岁的地方议员雅辛表示，蒲亭必须下台，「我一半生命都活在蒲亭政权下，我受够了。」

专门计算集会人数的非政府组织「白色计数器」（White Counter）统计，约有2万2500人参加今天的集会。

警方则淡化集会人数，表示约有1万2000人走上街头。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题