狮航空难 家属告波音飞机危险性超过合理范围

此内容发布于2018年12月26日 下午9:05

（法新社芝加哥26日法新社）印尼狮子航空JT610班机10月底失事坠入爪哇海造成机上人员全数罹难，家属透过律师在美国芝加哥提告飞机制造商波音公司，称波音客机「不合理的危险」。

法新社报导，律师24日代表雅加达罹难旅客沃杜尤（Sudibyo Onggo Wardoyo）的家属，在波音公司（Boeing）总部所在地伊利诺州芝加哥法院提告，指控才服役两个月新机的系统错误启动安全措施，且波音未充分指示机师应如何应对这类状况。

律师声明指出：「波音不仅安装提供错误数据的感应器，也未提供机师充分指示训练，这好比是先蒙住机师双眼，再绑住他们双手一般。」

印尼狮子航空（Lion Air）JT610班机10月29日从印尼雅加达起飞后13分钟，自雷达萤幕消失，后确认坠入爪哇岛北部海域，机上189人全数罹难。

目前已有约30名罹难者家属提告波音公司，指控波音新型737 MAX瑕疵导致死亡失事。

印尼国家运输安全委员会先前公布的初步调查报告指出，JT610在准备起飞时已出现技术问题。飞航资料纪录器（黑盒子）数据显示，飞机起飞后11分钟内机头自动下垂超过20多次，显然是由于自动系统接受到错误的侦测数据，导致机头持续自动下垂。

黑盒子资料显示，当飞机在爬升至3000多英尺后，飞机一直不稳定地上下升降，无法有效维持高度。机师一直试图将自动下降的机头拉高，但抢救无效，「人机互斗」直到飞机失去控制坠毁。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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