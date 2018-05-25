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此内容发布于2018年5月25日 上午8:20 最后更新 - 2018年5月25日 -08:20

（法新社伦敦25日电） 电影制作公司今天宣布，曾执导「猜火车」的英国导演丹尼鲍伊，将执导第25部007系列电影。英国男星丹尼尔克雷格也将回归，5度饰演英国传奇情报员詹姆士庞德。

永世制片公司（Eon Productions）及米高梅公司（Metro Goldwyn Mayer Studios）发布声明表示，这部尚未正式命名的电影，将于年底进入制作阶段，预定明年10月25日在英国首映。

制片人威尔森（Michael G. Wilson）及布洛克里（Barbara Broccoli）表示：「我们很高兴宣布，才华洋溢的丹尼鲍伊（Danny Boyle）将执导第25部007电影，丹尼尔克雷格（Daniel Craig）也将回归，5度饰演詹姆士庞德（James Bond）。」

他们说，将于12月在英国松木片厂（Pinewood Studios）展开制作，并由环球影业（Universal Pictures）担任国际发行商。

61岁的丹尼鲍伊以「贫民百万富翁」（Slumdog Millionaire）荣获2009年的奥斯卡最佳导演奖。他将再度与编剧约翰贺智（John Hodge）合作拍摄这部新庞德电影。

两人曾于1996年及2017年携手拍摄「猜火车」（Trainspotting）及「猜火车2」（T2 Trainspotting），由男星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo Dicaprio）主演的「海滩」（The Beach）也是两人合作的作品。

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