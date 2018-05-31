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此内容发布于2018年6月1日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月1日 -01:20

（法新社马德里31日电） 西班牙总理拉荷义所属政党卷入贪腐丑闻，在野党提出不信任案，巴斯克民族党（PNV）今天在国会给予决定性支持，几乎可以肯定议案将获得通过，使拉荷义的总理大位岌岌可危。

除非最后一刻出现转机，否则这将是独裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年逝世后，西班牙走上民主转型之路以来，首度有总理遭不信任投票推翻下台。

巴斯克民族党在国会表示，旗下5位议员都会投下赞成票，反对拉荷义（Mariano Rajoy）继续执政。拉荷义稍早大力为己辩护，反对预计明天登场的不信任投票，随后离开现场，把手提包留在座位上。

巴斯克民族党的支持，让提出不信任动议的主要在野党社会劳工党（Socialists）获得议案通过门槛的绝对多数176票。

不信任案通过将为拉荷义的执政生涯划下句点，现年63岁的他2011年开始执掌政权，落实大幅削减开支政策，2015年底大选后继续掌权，但已失去第一个任期在国会享有的绝对多数优势。

西班牙国家法庭（National Court）发现，人民党（PP）前官员在1999年至2005年间收取大笔贿款，在公共事业合约上图利厂商，促使在野党上周提出不信任动议。

拉荷义去年以证人身分出庭作证，这是西国政坛头一次有总理因涉及贪污丑闻上法庭，促使各界呼吁他下台负责。

国家法庭在判决书中说，拉荷义证词的可信度「值得怀疑」。

社会劳工党党魁桑杰士（Pedro Sanchez）今天稍早要求拉荷义下台，认为他在法庭裁决后已失去信誉，不过在不信任投票前，人民党第2号人物戴柯斯贝多（Maria Dolores de Cospedal）已排除拉荷义辞职的可能。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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