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此内容发布于2018年3月14日 下午6:50 最后更新 - 2018年3月14日 -18:50

（法新纽约14日电） 美国媒体今天报导，知名玩具连锁零售商「玩具反斗城」（Toys R Us）宣布将提交清算文件，计划出售或关闭全美880多家分店，恐造成3万3000人失业。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）和「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，玩具反斗城负债累累，去年9月已声请破产保护，如今选在法院明天开庭前告诉员工，公司计划提交清算文件。

根据华尔街日报报导，执行长布兰敦（David Brandon）在新泽西州韦恩（Wayne）公司总部的内部会议上，向员工宣布这项消息。

玩具反斗城并未立即回覆法新社记者置评的要求。

玩具反斗城1948年创立，根据公司上个月的最新新闻稿，他们全美分店达880多家，全球员工近6万5000人。全美约有3万3000名员工。

玩具反斗城2005年被一个KKR集团（KKR Group）、贝恩资本公司（Bain Capital）在内的财团收购之后，财务始终不见起色，就如其他零售商，玩具反斗城也在亚马逊（Amazon）及其他网路零售商竞争下，伤痕累累。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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