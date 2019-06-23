此内容发布于2019年6月23日 下午11:05

（法新社洛杉矶23日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据显示，「玩具总动员4」让皮克斯再度称霸北美票房，在胡迪警长与巴斯光年率领下，这部适合阖家观赏的续集片海捞1亿1800万美元。

皮克斯（Pixar）最新动画片「玩具总动员4」（Toy Story 4）中，胡迪（Woody）与巴斯（Buzz）带着塑胶汤匙做成的玩具叉奇（Forky）展开公路旅行。由于「好评如潮」，周刊「综艺」（Variety）预估本片「整个夏季」都不会下档。

「玩具总动员」系列电影第4部续集再次请来美国资深男星汤姆汉克斯（Tom Hanks）为牛仔玩偶胡迪献声，提姆艾伦（Tim Allen）也继续为「飞向宇宙，浩瀚无垠」的巴斯配音，这次还找来基努李维（Keanu Reeves）、乔登皮尔（Jordan Peele）等新卡司。

本周亚军是联艺电影（United Artists）的恐怖新片「恰吉」（Child's Play），票房成绩远不如「玩具总动员4」，3天周末进帐1410万美元。这部片票房虽低，但成本也不高，仅1000万美元，算是打平。

第3名则是迪士尼（Disney）改编动画的真人电影「阿拉丁」（Aladdin），上映第5周成绩依旧亮眼，进帐1220万美元。

排名第4的「MIB星际战警：跨国行动」（Men in Black: International），上映第2周表现比上一周惨跌64%，收入1080万美元。

位居第5的是环球（Universal）的动画电影「宠物当家2」（The Secret Life of Pets 2），进帐1030万美元票房。

第6到第10名的电影依序为：「火箭人」（Rocketman）560万美元；「捍卫任务3：全面开战」（John Wick: Chapter 3 - Parabellum）410万美元；「哥吉拉II怪兽之王」（Godzilla: King of the Monsters）370万美元；「X战警：黑凤凰」（X-Men: Dark Phoenix）360万美元；「新杀戮战警」（Shaft）360万美元。（译者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）

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