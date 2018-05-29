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此内容发布于2018年5月29日 下午10:50 最后更新 - 2018年5月29日 -22:50

（法新华盛顿29日电） 一款让玩家模拟校园枪击的电玩游戏，引来枪案受害者家长和政界人士群起挞伐。社运团体Change.org发起线上连署，呼吁游戏公司下架这款电玩，连署人数已超过10万。

这款游戏名为「行动枪手」（Active Shooter，暂译）预计6月6日上架，售价约5到10美元（约新台币150到300元），由总部设在华盛顿州贝尔维尤（Bellevue）的威尔乌公司（Valve Corp.）发行。

今年2月佛罗里达州派克兰市（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）发生枪击血案，夺走17人性命。

在血案中痛失14岁爱女的古坦柏格（Fred Guttenberg）在推特上说：「这家公司应该面对所有关心学校和公众安全人民的愤怒，从现在开始。」「不要替你孩子购买这款游戏，或这家公司制作的任何其他游戏。」

游戏开发商Revived Games在免责声明中说，这款游戏「本意纯粹是为娱乐目的和模拟情境」。

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