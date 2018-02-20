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此内容发布于2018年2月21日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月21日 -00:20

（法新社纽约20日电） 美国首屈一指的纽约爱乐交响乐团，以一项别出心裁的乐器担纲交响乐演出，欢庆农历新年。这个创新乐器就是球桌上一来一往，韵律感十足的现场乒乓表演。

纽约爱乐交响乐团今天举行庆祝农历新年的年度音乐会，首次在美国演出安迪．秋保（Andy Akiho）作品「弹跳」（Ricochet）协奏曲。

两名美国乒乓好手邢延华和蓝德斯（Michael Landers）将在舞台上透过乒乓球一来一往响亮的敲击声演绎乐曲，球拍也化身乐器演出。

纽约爱乐交响乐团形容Ricochet是首饶富趣味、极具韵律的曲目，「探索乒乓球的音乐潜力」。

Ricochet协奏曲的首次演出是在2015年上海夏季音乐节。

安迪．秋保曾说过，Ricochet的灵感来自乒乓外交。乒乓外交指的是1971年美国一支桌球队访问中国大陆，为两国关系正常化铺路，开启中美关系新篇章。

出生于南卡罗来纳州的安迪．秋保，将非传统道具带入古典音乐，尤其是平底锅，探索新的节奏和乐音。

纽约爱乐从2012年开始举行农历新年音乐会迄今。今年这场年度音乐会由中国顶尖指挥家、上海交响乐团指挥余隆担纲指挥。（译者：刘淑琴/核稿：刘文瑜）

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