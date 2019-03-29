此内容发布于2019年3月29日 下午10:35

（法新社纽约29日电） 英国摇滚乐团电台司令（Radiohead）和怪人合唱团（The Cure）今天率领英式摇滚势力进入摇滚名人堂，美国流行歌手珍娜杰克森也终于进驻名人堂，许多产业人士表示早该如此。

美国民谣摇滚歌手史蒂薇妮克丝（Stevie Nicks）早就因为老牌摇滚乐团佛利伍麦克（Fleetwood Mac），而在这个摇滚圈的最高殿堂占有一席之地，如今以个人名义再度登上摇滚名人堂，成为摇滚史上第一位两次进入名人堂的女性创作人。

位于纽约布鲁克林的巴克莱中心（Barclays Center）今天举行摇滚名人堂入选典礼，庆祝7组音乐人荣誉当选。

共有5组英国乐团荣登摇滚名人堂，除了电台司令和The Cure外，另外3组为重金属乐团威豹（Def Leppard）、实验流行乐乐团罗西音乐（Roxy Music）和英式迷幻摇滚乐团��尸乐团（The Zombies）。

珍娜杰克森（Janet Jackson）1980年代以探讨社会议题、充满性暗示的歌词及动感舞曲红遍大街小巷，她此时获选，正值名人堂欲扩大摇滚的定义，以广纳更多音乐类型，例如节奏蓝调（R&B）。

珍娜杰克森终于加入杰克森5人组（The Jackson 5）之列，和她已故的摇滚流行天王哥哥麦可杰克森（Michael Jackson）都进入摇滚圈的最高殿堂。尽管麦可杰克森被控猥亵儿童，摇滚名人堂仍挺住压力，没有将麦可杰克森除名。

珍娜杰克森拒绝在摇滚名人堂活动演出，部分美国媒体将此罕见之举归咎于讲述麦可杰克森狎童的新纪录片「逃离梦幻庄园」（Surviving Neverland，暂译）即将播映有关。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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