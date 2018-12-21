珍重再见 德国最后一座煤矿场熄灯

此内容发布于2018年12月21日 上午6:50

（法新社德国博特罗普21日电） 德国今天将关闭最后一座黑煤矿场，让拥有200年历史的煤矿产业画上句点。煤矿曾经带动德国经济成长，但现在却不敌外国业者的低价竞争。

法新社报导，位于博特罗普（Bottrop）的普罗斯普-汉尼尔（Prosper-Haniel）矿场剩下的1500名矿工，将最后一次进入矿坑，再一次以「兄弟，祝好运」传统的招呼语相互问候。

矿工将在纪念仪式中带回最后一块「黑金」来结束工作，并交给总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier），欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）也出席了这场仪式。

矿场合唱团将演唱矿工的国歌Steigerlied，当地的教会也会举行特别礼拜，向德国西部工业重镇鲁尔（Ruhr）的一个历史时代告别。

这座有150年历史的深井矿坑，曾有6个世代的矿工挖掘，如今将永久封闭。

47岁的矿工艾希特麦尔（Thomas Echtermeyer）告诉「画报」（Bild）：「很快地一切就要结束了，现在我深感悲伤。」

虽然这座矿场是在反对煤矿的环保声浪下关门，但敲响丧钟的并不是对于污染的担忧，反而是国外进口的低价煤矿。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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