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此内容发布于2018年6月27日 上午9:20 最后更新 - 2018年6月27日 -09:20

（法新社巴黎27日电） 英国知名街头艺术家班克西证实，他在巴黎「快闪」现身，留下10多幅涂鸭作品，向1968年法国由社会运动引发的「5月风暴」致敬；有些画作将矛头指向法国政府对移民的强硬立场。

上周在巴黎各地墙壁上，开始出现以模版印刷、具有神秘涂鸦名人班克西（Banksy）风格的作品，全部未署名。

班克西25日晚在社群网站Instagram上传个人最新的2幅巴黎画作，都是他的粉丝至今未发现的。

班克西在Instagram写说：「距1968年巴黎风暴已50年，这里是现代模板图案艺术的发源地。」

法新社报导，班克西拿遭丑化和被践踏的老鼠作为他的化身，向巴黎街头艺术家「老鼠布莱克」（Blek le Rat）致敬。「老鼠布莱克」1968年开始街头作画，当时学生和劳工发动联合大罢工，导致全法国日常运作停顿。

这场社会运动引发大量街头艺术和巧妙涂鸦标语的涌现，其中有些后来成为传奇作品。

班克西上周末在5月风暴中心地点之一、巴黎第4大学附近，喷洒另一幅老鼠画作，戴着米妮老鼠的蝴蝶结，图说写「1968年5月」，被解读为嘲讽法国革命精神衰落。

他其他的画作有的质疑法国政府的严厉反移民政策，近3年来在巴黎铲除近40个临时营地。

有一墙壁画作是一个黑人小女孩在她的睡袋和玩具熊旁的墙上，在纳粹符号�d上方，以粉红色喷漆绘出壁纸图案。这幅涂鸦位在巴黎北边官方难民庇护所旁墙上。（译者：罗苑韶/核稿：徐崇哲）

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