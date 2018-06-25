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此内容发布于2018年6月25日 上午10:50 最后更新 - 2018年6月25日 -10:50

（法新社巴黎24日电） 英国知名街头涂鸭艺术家班克西（Banksy）近日似乎闪电突击巴黎，在巴黎街头画了6幅墙壁画作，新作主题似以法国政府扫荡移民为目标。

世界知名涂鸦画家近日在巴黎城里不同地方墙上留下多达6幅画作，没有任一画作留有签名，如同班克西近几年来同样手法。但有专家告诉法新社，这些画作看似出自班克西之手。

最政治性的画作议题质疑法国政府的严厉反移民政策，近3年来在巴黎铲除近40个临时营地。总统马克宏（Emmanuel Macron）决定，不要让巴黎变成吸引难民的城市。

有一墙壁画作是一个黑人小女孩在她的睡袋和玩具熊旁的墙上，在纳粹符号�d上方，以粉红色喷漆绘出壁纸图案。

这幅涂鸦位在巴黎北边官方难民庇护所旁墙上，此地于3月时，无视社会党巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）的抗议，在争议中关闭。在那之后，包括小孩和青少年等约2000名移民，就地沿着运河和在车道桥下睡觉。直到今天，仍有移民睡在这幅墙壁涂鸦旁。

专家说，这幅涂鸦与班克西2009年作品Go Flock Yourself遥相呼应。

长期支持难民议题的班克西并未证实这些作品出自他之手。

另一幅似触及同样也很敏感的法国禁戴头巾议题，显示拿破仑1800年骑马跨越阿尔卑斯山入侵义大利，然而他的脸和身体被红色披风包住。

第3幅在塞纳河左岸梭尔邦大学附近，似乎在讽刺法国革命精神已死。

第4幅墙壁画作就在附近，批评政治人物和商业领袖。一名衣冠楚楚男子先锯掉狗的腿，然后给它一根骨头。

上周末又发现班克西另外2幅有老鼠的画作，其中一只老鼠正要引爆，另一只骑上香槟飞喷出去的软木塞。

艺术史学家和街头艺术专家阿丹尼（Paul Ardenne）对法新社说，巴黎这些墙壁画作很像班克西的风格。「颜色、线条、主题和他采用照片影像的方式，所有线索指向班克西风格，有非常特别的特徵。如果（小女孩那幅）不是出自班克西之手，那也是非常好的复制品。」

他说，如不是班克西真迹也没关系，因「已显示班克西效应，及其运用媒体、作品的能力」。

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