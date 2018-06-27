下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月28日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月28日 -00:35

（法新社华盛顿27日电） 利比亚好战组织领导人卡达阿拉（Ahmed Abu Khattala），因涉及班加西事件今天在华盛顿被判22年刑期。这起2012年9月11日发生的攻击事件，导致美国大使及其他3人丧生。

班加西事件震惊美国社会，当时美国驻利比亚大使史蒂文斯（J. Christopher Stevens）及一名国务院官员命丧领事馆，另两名中情局雇用的守卫则于中情局附属基地丧生。检察官未能说服陪审团，曾被拍到赴攻击现场观察的卡达阿拉与上述美国人员死亡直接相关。

卡达阿拉面临18项指控，但法院只裁定支持恐怖分子、密谋支援恐怖分子、在暴力犯罪事件中持半自动武器及破坏美国财产这4项罪名成立。

检察官指控卡达阿拉策划并指挥这起致命攻击事件，他遭判处22年刑期远轻于检察官所预期。

史蒂文斯殉职震撼全美，时任国务卿的希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）被控未尽保护外交官的责任，而被国会共和党议员调查。

美国特种部队2014年发动突袭，活逮卡达阿拉。他在海军舰艇上遭审问一周后，才被送往美国。

Neuer Inhalt Horizontal Line