此内容发布于2020年1月11日 上午3:35

（法新社基辅11日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天要求伊朗，惩罚应该替乌克兰班机误遭击落一事负责的人，并应予以赔偿。

泽伦斯基在脸书贴文表示：「我们期待伊朗…把罪人送进法院。」泽伦斯基也要求「支付赔偿」并交还遗体。

德黑兰（Tehran）当局今天承认，伊朗方面8日朝美军驻扎在伊拉克的基地发射飞弹后不久，误将一架乌克兰国际航空（Ukraine International Arielines）班机击落，造成机上176人全数罹难。

泽伦斯基也在贴文提到：「我们希望调查能以不刻意延误、不受阻碍的方式继续进行。」

泽伦斯基并呼吁应让45名乌克兰专家取得参与完整调查的「全部管道」。他也上推特贴文，寻求伊朗「正式道歉」。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天稍早已表示，德黑兰「对这起灾难性错误深感遗憾」。

乌克兰方面昨天曾指，派赴伊朗的乌克兰专家，已获准参与调查黑盒子、飞机残骸、失事地点，以及机师与机场管制塔台的对话录音。

根据官方伊朗通讯社（IRNA）刊登的军方声明，事发当时，敌人构成的威胁正处于最高层级，被击落的波音737客机被错认为「敌机」。

德黑兰当局已邀请美国、乌克兰、加拿大和其他国家，一同参与调查这次事故。

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