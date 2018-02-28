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此内容发布于2018年2月28日 上午4:05 最后更新 - 2018年2月28日 -04:05

（法新社斯德哥尔摩27日电） 在西方国家，员工午休时间上健身房的情况可能相当常见。而在瑞典，有雇主强制要求员工在上班时间运动。公司主管强调，运动是公司文化，「不想动就得走人」。

位于斯德哥尔摩的时尚与运动服饰零售商比昂柏格（Bjorn Borg）总部员工，每周五都会远离办公桌，前往附近健身房动动身子。

无人例外。瑞典网球传奇柏格两年多前成立公司时，体态宛如摔角手的44岁执行长邦吉（Henrik Bunge）就提出强制要求员工在上班时间运动。

邦吉毫不迟疑地说：「如果你不想运动，或是参与公司文化，你就得走人。」他也说，到目前都没有人因为这项规定辞职。

这项规定的目的是，在增进职场同事情谊的同时提高生产力和利润。城市自来水公司Kalmar Vatten和建筑谘询公司Rotpartner同样推行这项规定。

斯德哥尔摩大学2014年一项研究显示，在上班日运动对员工和雇主都有好处，员工将能因此更健康，更专注于工作。

研究发现，员工缺勤率能因此下降22%，而这对瑞典来说尤其重要，因为当时瑞典的病假平均请假率为4%，是欧洲平均的两倍。

瑞典人比欧洲其他国家民众更爱运动，民调机构欧洲气压计（Eurobarometer）2014年一项调查发现，瑞典70%受访者每周运动一次，51%的人每周运动2至3次。（译者：周莉芳/核稿：何宏儒）

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