此内容发布于2019年8月28日 下午3:50

（法新社纽约28日电） 瑞典16岁环保小斗士桑柏格今天乘零排碳的帆船抵达纽约，结束横越大西洋的15天航程，她准备参加9月在纽约举行的联合国气候峰会，推动遏止全球暖化运动。

桑柏格（Greta Thunberg）乘帆船「马里莉亚二号（Malizia II）」航行5550公里后，终于抵达纽约，摄影记者拍到她在船上向记者与祝福民众挥手的照片。

她今天早晨推文说：「陆地！长岛和纽约市的灯光在望。」

她的帆船稍后停靠在布鲁克林区的科尼岛（Coney Island），准备通关。

联合国派出由17艘帆船组成的船队，在桑柏格的最后一小段航程陪伴她。这些帆船象徵联合国期望在2030 年达成的17项永续发展目标。

马里莉亚二号由德国航海家赫曼（Boris Herrmann ）和来自摩纳哥的马里莉亚团队创办人皮耶．卡西拉吉（Pierre Casiraghi）掌舵，14日由英格兰南部的普利茅斯（Plymouth）启航，风帆上有「周五为未来而战」（Fridays for Future）的口号。

「周五为未来而战」的行动口号源于2018年8月，当时桑柏格开始决定每周五不去学校，而是到瑞典国会大门前发起对抗气候变迁的运动，至今已经满一年，启发全球学生走出校园对抗气候变迁。

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