此内容发布于2019年9月18日 下午9:20

（法新社华盛顿18日电） 16岁的瑞典环保少女桑柏格（Greta Thunberg）今天赴美国国会为对抗气候变迁而战，恳请包括数名全球暖化怀疑论者在内的国会议员「采取实际行动」避免环境灾难。

桑柏格和其他环保运动人士表示，对气候变迁无作为造成的不确定性逼近，导致年轻世代对现今的政治领袖意图有所质疑。

桑柏格上周抵达华府后行程紧凑，包括在白宫前抗议、与来自南美的原住民领袖见面，以及与孩童聚集在美国最高法院阶梯上，控告美国政府面对气候无所作为。

她16日与前总统欧巴马会面，并获得国际特赦组织（Amnesty International）颁发象徵人权工作最高荣誉的良心大使奖（Ambassadors of Conscience）。

桑柏格今天出席由两个众议院委员会召开的联合听证会，传达谦逊但直截了当的讯息。

她以柔和的嗓音说：「我不是要你们听我的话，我是要你们听科学家的话。」桑柏格在听证会开场证词中引用去年联合国政府间气候变迁问题小组（Intergovernmental Panel on Climate Change）的报告，要求限制增温在摄氏1.5度内。

「我希望你们团结支持科学，然后我希望你们采取实际行动。」

总统川普公开质疑气候变迁的影响，他的共和党政府甚至废除欧巴马时代数项目的在减少工业污染、清理美国水道和保护联邦土地的规定。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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