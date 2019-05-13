此内容发布于2019年5月13日 上午10:20

（法新社斯德哥尔摩13日电） 瑞典检方今天表示，重启对维基解密创办人亚桑杰2010年一起性侵案的调查行动，希望赶在这起案件的追诉时效于2020年8月消灭前将他绳之以法。

47岁的亚桑杰（Julian Assange）宣称，瑞典相关指控是把他引渡至美国的藉口。由于维基解密（WikiLeaks）公布数百万份美国机密档案，使他担心在美国遭到起诉。

瑞典副检察长培尔松（Eva-Marie Persson）告诉记者：「我今天决定重启这起案件的调查…仍有合理理由怀疑亚桑杰先生犯下性侵罪行。」

「先前（2017年5月）决定结束调查，不是基于与证据相关的困难，而是基于阻碍调查的困难。」

澳洲籍的亚桑杰为了避免遭英国引渡至瑞典，在厄瓜多驻伦敦大使馆躲藏7年；由于厄瓜多拒绝继续庇护，他4月11日被逮捕。

亚桑杰因在保释期间弃保遁入厄瓜多使馆，1日遭伦敦法院判处50周徒刑。

培尔松说：「他既已离开厄瓜多大使馆，这起案件情况已改变，我认为重启调查的相关条件再次齐备。」

培尔松表示，希望亚桑杰再度就此案接受讯问。她表示，不久将要求瑞典法院在亚桑杰缺席情况下裁定将他收押候审，且将对他发布欧洲逮捕令。

亚桑杰突然遭逮，使得指控他性侵的原告重燃希望，期待将他绳之以法，原告律师于是要求瑞典检方重启这起性侵案的调查行动。

这名性侵受害者2010年8月对亚桑杰提出性侵告诉。她表示，和亚桑杰在斯德哥尔摩举行的一场维基解密会议相遇。

受害者指控，亚桑杰趁她熟睡时，与她发生性关系，且并未使用保险套。

亚桑杰一直否认相关指控。维基解密总编辑拉芬森（Kristinn Hrafnsson）今天表示，重启性侵调查将给亚桑杰「洗刷罪名的机会」。

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