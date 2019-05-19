此内容发布于2019年5月19日 上午7:20

（法新社日内瓦19日电） 由于欧洲联盟要求紧缩枪枝管制，以期双方法规趋同，瑞士今天举行公投，交由民众表决，民调机构推估，超过六成选民支持加强枪枝管制。

瑞士市场调查公司GFS. Bern Ag根据出口民调与初步计票结果推估，在这项具约束力的公投中，选民以67%对33%的压倒性多数通过进行相关法律变革，加强枪枝管制。

欧盟加强枪枝管制的要求在拥枪文化根深蒂固的瑞士引发罕见的全国性激烈辩论。尽管政府已示警，相关立法对维持瑞士与欧盟的条约关系十分重要，拥枪支持者仍强力游说反击，并获足够支持者连署，成功启动公投。

有鉴于一波波恐怖攻击事件在欧洲境内造成重大伤亡，欧盟两年前修改持有武器相关法令，对特定半自动枪枝严加取缔。

尽管瑞士并非欧盟成员国，但必须遵守与欧盟签订的一系列错综复杂、互为连动的条约。若是这次公投由反对派获胜，则瑞士有可能遭排除于申根区及规定难民申请庇护流程的「都柏林规则」（Dublin accords）适用范围之外。

伯恩当局警告，国家因此蒙受的损失每年将高达「数十亿瑞士法郎」。

然而，拥护枪枝人士认为，政府的说法「夸大不实」，修法就是接受欧盟独裁、削弱国家主权，且「在对抗恐怖主义方面毫无用处」。

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