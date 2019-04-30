此内容发布于2019年4月30日 下午11:20

（法新社卡拉卡斯30日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多号召军队加入推翻总统马杜洛的行列后，示威者与警方今天在首都卡拉卡斯街上发生冲突，马杜洛随后恭喜军方平定政变，并发表演说称将祭惩罚。

马杜洛（Nicolas Maduro）今晚宣布成功弭平起义，并恭喜部队「击溃企图藉由带叛变意味的小规模冲突，来散播暴力的小团体」。

马杜洛透过电视和广播发表演说：「将对此祭出责罚。」

「（检方）将针对违反宪法、法治和维持和平权利的严重罪行，提起刑事诉讼。」

瓜伊多（Juan Guaido）自行宣布就任委国临时总统后，立刻获得美国支持，美国总统川普推文说，华府是委国人民和其「自由」的后盾。

影像画面显示，35岁的委国国民议会（National Assembly）议长瓜伊多现身卡洛塔空军基地（La Carlota），恳请基地内的武装部队加入他的阵营。

画面中还有一个令人震惊的焦点，就是瓜伊多身旁站着多年来被软禁在家的反对派政治人物罗培兹（Leopoldo Lopez），罗培兹说自己已被释放。

瓜伊多声称，这项行动是终结马杜洛政权的开端，且「已无退路」。

他稍后在另一支影片中，号召各方在5月1日发起新一轮示威。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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