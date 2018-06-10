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此内容发布于2018年6月11日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月11日 -01:20

（法新社瓜地马拉埃斯昆特拉市10日电） 在瓜地马拉埃斯昆特拉市（Escuintla）一处简易太平间，有数十人静静守着，承受极大悲伤，他们手上捧着挚爱亲人的照片，盼能早日取回遗体，让死者入土为安。

火峰火山（Fuego volcano）3日大规模爆发，喷出火山灰和灼热熔岩，还引发山崩，使得这座位于瓜地马拉市西南方约35公里处的小城镇几乎从地图上消失。

根据官方数据，火山喷发夺走至少110条人命，数十人下落不明。

圣米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes）遭山崩重创后，设法寻获10多具遗体的24岁男子罗德里格斯（Boris Rodriguez）说，「他们不是动物，他们是人」。

罗德里格斯希望能将仍在太平间的遗体，早日交还给家属，好让死者入土为安。

当局在埃斯昆特拉市一所学校设立临时太平间，有条不紊地进行罹难者身分辨识作业，目前仍有数十具遗体停放在此，而有些家属已逐渐失去耐心。

死者身分辨识作业进度极为缓慢，其中包括DNA检测和与亲属对谈。根据国家鉴识科学研究所（National Institute of Forensic Sciences），截至目前，仅有41具遗体的身分正式获得确认。

许多居民说，假如民防当局及时发布撤离警告，或许就能阻止这场悲剧。

46岁的帕玛尔（Enma Pamal）赴美定居26年，一听闻这场灾难，随即搭机返国。帕玛尔出生的村落如今已被摧毁，她也因此失去18名亲人。

她说：「当局应该停止告诉我们耐心等待这句话。」

在太平间苦候的还有50岁教师罗沙雷斯（Milvia Rosales），她带着印有学生照片的海报；圣米格洛斯洛特斯学校有近50名学生在这场灾难中丧命或失踪。

罗沙雷斯：「这让我很悲伤。」她从这栋建筑物的一头走到另一头，寻找失踪的学生。

她哽咽着说：「我要找回我的孩子们。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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