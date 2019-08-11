此内容发布于2019年8月11日 下午10:35

（法新社瓜地马拉市11日电） 瓜地马拉总统大选开票显示，保守派候选人吉昂马岱遥遥领先中间偏左对手、前第一夫人托瑞斯，胜选态势底定。新总统就任后首先要面对美国所强迫签署、阻移民北漂的协议。

据瓜国选举委员会在官网发布的统计，随着3/5的投票所已完成开票并回报，吉昂马岱（Alejandro Giammattei）拿下58%的选票，托瑞斯（Sandra Torres）只有41%。

在美国总统川普施压下，瓜地马拉最近与美国签署具争议、不受欢迎的移民协议，由美方将瓜地马拉列为「安全第三国」，要求有意赴美的移民在进入瓜地马拉后，先在当地寻求庇护，以阻挡途经瓜国的中美洲移民北漂美国。将于明年1月就任的瓜国新总统，将面对重大挑战。

欧亚集团（Eurasia Group）分析师格拉亚斯塔格（Risa Grais-Targow）表示，若拒绝移民协议，瓜国将承受「川普报复的风险」。川普先前已扬言若不遂其所愿，将对瓜地马拉祭出旅行禁令、关税，并禁止在美的瓜地马拉人汇钱回国。

在美国工作的瓜地马拉人将所得汇回瓜国，是瓜国重要经济来源，去年创下93亿美元新高；瓜国去年出口年收也不过105亿美元。据世界银行资料，海外汇款回国在瓜地马拉GDP占12%。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

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