瓜地马拉女童拘留期死亡 美国移民立场争议再起

（法新社华盛顿14日电） 瓜地马拉7岁女童上周在遭美国边界官员拘留期间丧命，引发群情众怒，让致力遏止中美洲移民家庭入美的川普政府面临新压力。

国土安全部（DHS）证实这名女童于12月8日死亡，并表示她遭拘留不到24小时，便在德州艾尔帕索郡（El Paso）医院身亡。这名女童是从偏远新墨西哥边界地带非法入美的163人之一。

瓜地马拉官员确认女童身分为洁可琳．卡尔（Jackeline Caal），她和29岁父亲纳瑞．卡尔（Nery Caal）同行。

白宫副发言人吉德里（Hogan Gidley）说洁可琳的死是「骇人的悲惨局面」，但说这可以避免。他告诉记者：「这是不必要的死亡，而且百分之百可以避免。」

「如果我们能团结，并通过一些合理法律阻止人们越过边界，鼓励他们以正确、合法方式入境，那这类死亡、攻击、强暴、儿童走私和人口贩卖都将结束。」

但民主党国会议员抨击政府对试图非法入境的移民采取严厉政策。

本身就是索马利亚难民的新科联邦众议员欧玛（Ilhan Omar）说：「这可能是我或你的女儿，别让憾事在美国重演。」

联邦参议员哈里斯（Kamala Harris）谴责这起「死亡惨剧」。她推文说：「我们需要知道关于这名7岁女童在美国海关与边境保护局（CBP）拘留期间，脱水及过劳死前的详情情况。」

过去3年，数以万计宏都拉斯、瓜地马拉及萨尔瓦多移民北漂赴美，其中携带幼子家庭以及无人陪伴孩童数量增加，他们翻山越岭，希望在美国境内获得庇护。

非法越过边界者难逃被捕，被迫和家人分离的孩童与只身非法入境的儿童一同被送往特殊营地，直到有居住美国的家庭成员或担保人同意照顾他们。

管辖边界巡防队（Border Patrol）的国土安全部发言人表示：「在最艰困的情况下，边界巡防队队员竭尽全力，挽救这名孩童的性命，作为父母和兄弟姊妹，我们同感丧子之痛。」

国土安全部在声明中说，女童之死令人「极度哀痛」，但也提到有许多非法移民死在边界的荒芜沙漠及山地。

国土安全部说：「边界巡防队每年发现数以百计死于企图非法入美、在过程中受伤或被边界巡防队所救的移民。仅在过去一年，边境巡防队就救出4311名遇难者。」

同时，国土安全部督察长宣布，当局将针对女童之死展开内部调查。

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