瓜地马拉将退出反贪委员会 联合国促遵守协议

此内容发布于2019年1月8日 上午12:20

（法新社纽约联合国总部7日电） 中美洲国家瓜地马拉今天杠上联合国，宣布将退出调查总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）的反贪委员会协议。

瓜国外交部长裘维尔（Sandra Jovel）在联合国总部开会时对古特瑞斯（Antonio Guterres）说，瓜地马拉国际反逍遥法外委员会（International Commission against Impunity in Guatemala, CICIG）获得的授权将在24小时内结束。

但古特瑞斯发表声明说，他「强烈反对」这项决定，又说瓜地马拉政府必须遵守这项国际协议。

裘维尔说：「在24小时之内，（我们敲定成立CICIG的）协议将由瓜地马拉政府这方中止。」

瓜地马拉国际反逍遥法外委员会是自2007年起展开调查，但在开始侦查莫拉莱斯竞选团队的资金后，与莫拉莱斯政府之间的对抗日益激烈。

莫拉莱斯的儿子与兄弟因为委员会的调查遭控税务诈欺，正在等候审判。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在声明中表示：「这个委员会获得的授权预计将在2019年9月3日结束。」他说：「在那天之前，我们期望瓜地马拉政府完全履行协议中的法定义务。」

裘维尔在纽约记者会上指控委员会「干预内政」，还说瓜地马拉放弃这个调查机构是在捍卫主权。

莫拉莱斯已经禁止担任委员会主席的哥伦比亚检察官维拉斯格（Ivan Velasquez）入境瓜地马拉。另外，一名委员会成员5日在机场遭到逮捕，但在约24个小时后获准进入瓜地马拉。

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