此内容发布于2019年6月16日 下午11:50

（法新社瓜地马拉市16日电） 瓜地马拉总统大选今天投票结束，除少数个别事件外，投票过程大致顺利。这次大选竞选期间风波不断，两位民调领先的候选人被禁止参选，力打贪腐的前检察总长则逃往国外。

最高选举法庭（Electoral Supreme Court）在下午6时过后宣布投票结束。

代表中间偏左「团结希望党」（Unity of Hope）参选的63岁前第一夫人，同时也是女企业家的托瑞斯（Sandra Torres）投完票后受访表示，她对选举结果「很乐观，我们很努力…我将成为第一位女总统」。

她的劲敌、代表保守派前进党（Vamos party）出马的63岁医生吉昂马岱（Alejandro Giammattei），则抨击选举过程出现「违规」事件，多名候选人遭禁止参选。

外界原本预期，瓜地马拉反贪腐最力人物前检察总长阿达纳（Thelma Aldana）能高票当选总统，但她却因被控在任职期间犯下不法行为，上月遭到禁止参选，并在收到死亡威胁后逃到美国。

符合资格的800多万名瓜地马拉选民今天投票，从多达19位候选人中选出新总统，接替不得人心的现任总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）。

莫拉莱斯今天呼吁民众出门投票，但遭到一名年轻人呛声，批评莫拉莱斯是瓜地马拉有史以来最差劲的总统。

身穿瓜地马拉足球队服的莫拉莱斯冷静地回应「愿上帝保佑你，我的朋友」。

最高选举法庭主席索洛札诺（Julio Solorzano）表示，至少有4处通报选举相关事件。

索洛札诺今天稍早表示，他对这次选举有信心，本届选举问题比上一届2015年选举少，当年有8个城镇因发生焚烧选票和其他事件而暂停投票。

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