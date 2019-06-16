此内容发布于2019年6月16日 上午10:20

（法新社瓜地马拉市16日电） 饱受贪腐所苦的中美洲国家瓜地马拉今天举行总统大选，原声势最强候选人阿达纳因被控不法遭禁止参选，使得前第一夫人托瑞斯出线机率大，但恐仍需经第二轮投票分胜负。

中美洲人口最多国家瓜地马拉的800万选民，今天将从19位候选人中挑出新总统，接替按规定无法续任的现任总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）。这次选战环绕帮派暴力、贫穷和源源不绝前往美国的移民等议题。

外界原本预期，瓜地马拉反贪腐最力人物前检察总长阿达纳（Thelma Aldana）能高票当选总统。但她却因被控在她仍是巡回全国演说的活跃检察官时期犯下不法行为，5月遭到禁止参选。

如今63岁代表中间偏左「团结希望党」（Unity of Hope）的企业家托瑞斯（Sandra Torres），预期将获得最高票。她在民调中以22%支持率，遥遥领先排名第二的63岁医生吉昂马岱（Alejandro Giammattei）。

代表保守派前进党（Vamos party）出马的吉昂马岱，目前支持率仅略高于11%。但预料他和托瑞斯今天皆无法获得够多选票，2人恐怕必须在8月11日举行的第二轮投票一决胜负。

托瑞斯是2008至2012年在位的已故瓜地马拉前总统柯隆（Alvaro Colom）的前妻，她从身为第一夫人时便是评价两极化人物。这次她的竞选主张包括医疗和教育改革，及采取行动止住前往美国的移民潮。她还反对堕胎和同性婚姻。

吉昂马岱则矢言恢复死刑以协助消灭暴力帮派、对抗贫穷以阻止移民人潮，和终结「可憎的」贪腐。

分析家相信，由于吉昂马岱可能有办法在决选整合保守派选票，使得托瑞斯若要胜出恐有难度。

瓜地马拉选民今天还将选出国会和地方议员，预期团结希望党将赢得最多席次，但仍无法在共有160席却严重分裂的国会取得过半势力。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram