此内容发布于2019年7月15日 上午12:35

（法新社瓜地马拉市14日电） 瓜地马拉总统莫拉莱斯原订明天在华府与美国总统川普会面，以讨论签署安全第三国协议，协助路过的中美洲移民，但在面临国内反对压力下，瓜国今天声明说峰会已延后。

莫拉莱斯和川普原订明天在华府会晤。

根据安全第三国协议，瓜地马拉扮演「安全第三国」的角色，有义务提供途经瓜国前往美国的移民庇护。目前许多来自宏都拉斯或萨尔瓦多的移民，取道瓜地马拉抵墨西哥，再前往美国边界。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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