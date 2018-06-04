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此内容发布于2018年6月4日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月4日 -08:05

（法新社瓜地马拉市4日电） 瓜地马拉火峰火山（Fuego）昨天喷发，造成至少25人身亡，近300人受伤，总统莫拉莱斯宣布全国进入警戒状态。

莫拉莱斯（Jimmy Morales）宣布埃斯昆特拉（Escuintla）、奇马特南戈（Chimaltenango）、沙卡德贝格（Sacatepequez）进入红色警戒状态，这些地区受火山喷发影响最大，且全国都进入橙色警戒状态。

莫拉莱斯表示，他和政府将决定是否要求国会宣布这些地区进入紧急状态，同时呼吁民众保持冷静。

莫拉莱斯说，已派出数百名警员、红十字会及军方人员支援紧急行动。

国家防灾管理局（National Disaster Prevention Authority）发言人戴李昂（David de Leon）说，由于光线不足及情况危急，搜救失踪人员与死者的行动已经暂停，并将于今晨重新展开。

海拔3763公尺的火峰火山喷发，将火山灰吹向周遭地区，让许多植物和树木变成灰色，并覆盖了街道、汽车及人群。

火山灰布满全身的农民忙着逃命，民防人员试图将他们迁移至避难所。

紧急事务处理署（CONRED）秘书长卡巴纳斯（Sergio Cabanas）稍早表示，火山喷发影响逾170万人。他指出，死者包含一名民防官员。

他还说，有3000多人因为火山喷发而被撤离，喷发影响火山周边的乡村社区，包括相当受游客喜爱的西班牙殖民时代城镇安地瓜（Antigua Guatemala）。

卡巴纳斯不排除死亡人数会增加，因为还有「失踪人员，但我们不知道有多少人」。

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