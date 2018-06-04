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此内容发布于2018年6月5日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月5日 -00:35

（法新社瓜地马拉阿洛特南戈4日电） 中美洲国家瓜地马拉火峰火山（Fuego）昨天喷发，至少夺走62条人命，救难人员今天从灰尘和瓦砾堆中拉出更多遗体，盼能找到生还者。

瓜国鉴识科学研究所（INACIF）负责人贾西亚（Fanuel Garcia）告诉记者，「截至目前，INACIF正在确认62具遗体的身分」。

法新社记者目击，在圣米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes）的瓦砾堆中，有3具遗体遭焚烧，救难人员、军人和警察在这个地点拚命搜寻生还者。

死亡的犬只和鸡鸭也倒在仍在冒烟的泥灰中。

48岁的贾西亚（Eufemia Garcia）哭着说：「我不想走，但就算回头，我也无力拯救我的家人。」贾西亚正在寻找她的3个孩子、母亲、侄儿和手足。

贾西亚说，她在丈夫协助下顺利逃生。

国家防灾管理局（National Disaster Prevention Authority）发言人戴李昂（David de Leon）说，有46人受伤、超过3200人撤离家园。

超过1000人被安置在临时避难所。

瓜地马拉总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）宣布举国哀悼3天，他预计今天访视灾区。

27岁的泥水匠拉里亚斯（Gustavo Larius）说：「这座火山过去也曾喷发，但从没出现这样的情况。」拉里亚斯用手帕��住口鼻，在村落街道寻找失踪的亲友。

火峰火山喷出的火山灰飘散在周遭地区，农作物和树木成了灰色，街道、汽车和居民身上也覆盖上一层灰。

全身沾满火山灰的农民仓皇逃生，民防救难人员设法将他们安置在收容所。

52岁的龚萨雷兹（Efrain Gonzalez）和妻子与一岁女儿来到埃斯昆特拉市（Escuintla）的收容所，他坐在地板上说，「这次得救了，下一次恐怕躲不过」。

年仅10岁和4岁的另外两个孩子下落不明，让龚萨雷兹陷入绝望。滚烫的火山泥涌入，使他们当时受困家中。

民航局官员表示，火山喷出浓浓火山灰，迫使瓜地马拉市的国际机场关闭。

经过16.5小时后，火峰火山已停止喷发，但瓜国火山学研究所（Institute of Volcanology）警告，「仍有再次喷发的可能」。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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