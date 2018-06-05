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此内容发布于2018年6月6日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月6日 -01:35

（法新社瓜地马拉阿洛特南戈4日电） 瓜地马拉官员今天表示，火峰火山（Fuego volcano）周末开始喷发以来，已造成近200人失踪、至少73人丧命。

灾区7个聚落的居民已经撤离，随着火山活动增加，救援作业也已被迫暂停。

距离火山不远的埃斯昆特拉市（Escuintla），惶恐不安的居民急忙驾车逃命，引发交通混乱。

在场的法新社摄影记者目击大量火山灰直窜天际，促使当局下令撤离所有居民，军警和救难人员也暂停搜救作业。

紧急事务处理署（CONRED）秘书长卡巴纳斯（Sergio Cabanas）告诉记者，火峰火山周末开始喷发以来，共有192人下落不明。

官员稍早表示，由于地形因素加上火山喷出大量滚烫泥流、岩石和火山灰，救难团队在遭遇重创的山区村落搜寻罹难者遗体进度缓慢。

卡巴纳斯告诉法新社：「我们将持续搜救，直到找出最后一名受害者，尽管不晓得有多少人。我们将根据所需，多次探测这个地区。」

然而，他说，找到更多生还者希望渺茫。

他说，「若受困于火山碎屑流，很难幸运逃生」，还说受困者恐怕永远无法被发现。

最新增加的死者是一名42岁女性，她在火山喷发中失去双腿和一只手臂，在医院不治。

当局先前提供的伤亡人数是72死，约46人伤，其中近半数伤者情况严重。

海拔3763公尺的火峰火山3日开始喷发，当局说，共有170多万人受到影响，包括3000多人被迫撤离，其中许多住在埃斯昆特拉、沙卡德贝格（Sacatepequez）和奇马特南戈（Chimaltenango）的收容所。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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