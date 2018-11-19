下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月19日 上午7:35 最后更新 - 2018年11月19日 -07:35

（法新社瓜地马拉市19日电） 瓜地马拉火峰火山（Fuego）再度爆发，迫使约200居民逃离，当局今天宣告进入红色警戒状态。

这是火峰火山今年第5度爆发，炽烈的火光自火山口窜出。上回爆发是在一个月前，而6月3日那次爆发，夹杂着落石、火山灰与有毒气体，造成约莫200人罹难，以及235人失踪。

瓜地马拉紧急事务处理署（CONRED）发言人里昂（David de Leon）说，已有214名住在火峰火山山坡上的居民被迁移至安全区域，他们大多来自南边的埃斯昆特拉镇（Escuintla），预计还有更多人会疏散。

他说，总共约有2000人被要求离开火峰火山附近地区。这座火山高3763公尺，距离首都瓜地马拉市约35公里。

瓜国火山学研究所（Institute of Volcanology）指出，火峰火山自昨天清晨开始喷发，岩浆从火山口向上窜升500公尺，而火山灰柱在火山椎之上超过1公里，以致天降尘埃。

上月的爆发自10月12日延续至13日，伴随阵阵隆隆声及岩浆窜流，62人被迫撤离，高速公路也因而关闭。

Neuer Inhalt Horizontal Line