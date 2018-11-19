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此内容发布于2018年11月19日 下午11:35 最后更新 - 2018年11月19日 -23:35

（法新社瓜地马拉市19日电） 瓜地马拉火峰火山（Fuego）昨天喷出大量灰烬和岩浆，瓜国当局今天便宣布进入红色警戒状态，并撤离近4000位居民。这是火峰火山今年第5次喷发。

火峰火山海拔3763公尺，距离首都瓜地马拉市约35 公里，今年6月的喷发造成近200人死亡与235人失踪。

瓜国火山学研究所（Institute of Volcanology）主任欧立瓦（Pablo Oliva）表示，今天晚间火峰火山的活动程度已经明显减少。

瓜地马拉紧急事务处理署（CONRED）发言人稍早指出，他们决定撤离埃斯昆特拉市（Escuintla）和其他两个地区的民众，约有4000人被带到临时避难所。

今天撤离家园的许多民众表示，他们担心6月的致命火山喷发会再次重演。

罗迪欧村（El Rodeo）民众贾西亚（Miriam Garcia）说道：「我们感到害怕，这就是我们撤离的原因。」

同样来自罗迪欧村的华瑞兹（Oscar Juarez）表示：「你必须尽快离开，因为当那些东西（火山物质）靠近时，你就没有时间离开，即便你是用跑的，因为它来得非常快。」

火峰火山上次喷发从10月12日延续至13日，当时有62人被迫撤离家园，高速公路也因而关闭。

另外，瓜地马拉境内巴卡雅火山（Pacaya）和圣地亚吉托火山（Santiaguito）的活动也在近几个月来有所增加，但尚未进入爆发阶段。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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