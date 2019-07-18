此内容发布于2019年7月18日 上午4:35

（法新社雪梨18日电） 1969年11月，13岁的季尔莫自英格兰乘船赴澳洲途中，将一封信装在瓶内丢入印度洋。他想找新笔友。2019年7月16日，一名9岁澳洲男孩艾略特在当地南部海滩发现这封信，他回信了。

季尔莫（Paul Gilmore）在信中写道：「我来自英格兰，正前往澳洲墨尔本。我们距离西澳省弗利曼特（Fremantle）1000英里。」信上有位于澳洲维多利亚省米查姆（Mitcham）的地址，是季尔莫一家新居所在。信件结尾是「请回覆」。

近50年后，艾略特（Jyah Elliott）和父亲在南澳省偏远海滩钓鱼时，发现这封瓶中信。

澳洲广播公司（ABC）援引艾略特父亲的描述报导，装信的瓶子为玻璃制，长约6�迹�15公分），有个白色圆盖。由于信纸受水气影响软化难以自瓶口拿取，艾略特父子只好把瓶子打破。

小艾略特随后依照信上地址寄出给「笔友」季尔莫的回覆。

不过，澳洲广播公司追查发现，季尔莫一家早已于1973年迁回英格兰，但在澳洲还有亲戚。此外，近50年前透过海漂瓶中信寻找新笔友的季尔莫此刻又在海上旅行了。

季尔莫的妹妹克罗斯兰（Annie Crossland）说，她记得哥哥当时在船上写了几封信，接着把它们装进瓶子。

「我不记得他从哪里拿到这些瓶子…（但）我记得父亲说，为了这些瓶子，他花了不少钱在船上买饮料。」

法新社报导，季尔莫近50年前自一艘专门运载英国赴纽澳移民的大型游轮丢了6个瓶子到海中。

季尔莫的家人表示，待他自海上旅行归来，想必会给艾略特回信。

对瓶中信漂流海上50年后被寻获，克罗斯兰说：「这真是惊人、完全难以置信。他（季尔莫）会乐不可支。」（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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