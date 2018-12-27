生命均等不分人或动物 印尼海啸搜救救出受困海龟

（法新社印尼卡里安达28日电） 印尼日前遭海啸重创，救援队还在残骸碎片四散的海滩搜寻罹难者之际，这次从成堆的海洋垃圾中救出一只濒临绝种的巨型海龟，让它重回大海。

为救这只受困的海龟，4名救援人员费力将它从垃圾堆拖回海中，而这不过是遭海啸蹂躏海滩上连番救出海龟里的最新一桩。

在苏门答腊（Sumatra）遭重创的楠榜省（Lampung）进行搜救的阿迪（Adi Ayangsyah）说：「那只海龟真的很大，它被困在一堆垃圾中，几乎是肚子朝天躺着。」

阿迪说那只海龟约重30公斤；单是这周，就有其他15只海龟在相同地点获救。

楠榜省保育机构负责人敦古（Teguh Ismail）说：「我们认为它们是被海啸冲上岸的，它们身上没有伤痕，所以我们把它们送回海中。」

巽他海峡的火山岛喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）约在22日喷发后引起海啸，海啸袭击南苏门答腊（South Sumatra）海滩以及爪哇（Java）西端，造成数以百计的建筑物毁损。目前海啸酿成的死亡人数达430人，尚有约159人失踪。

阿迪说：「我们会继续留意有无其他受困海龟。对我们来说，所有生命都很重要。无论是人或动物，我们都会尽全力拯救。」

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